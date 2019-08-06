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Trabzonspor'un bitmeyen aşkı: Niasse

Yusuf Yazıcı'yı 17,5 milyon euroya Lille'e gönderen Trabzonspor golcü transferi için Evertonlı futbolcu Oumar Niasse'yi gündemine aldı.

06.08.2019 12:23
Trabzonspor'un bitmeyen aşkı: Niasse

Yeni sezon öncesi forvet hattını Alexander Sörloth ile güçlendiren bordo mavili ekip Oumar Niasse'yi de tekrardan takibe aldı. Trabzonspor 2014'te Akhisar forması giydiği dönemde ciddi şekilde görüşülen ancak transferi gerçekleşmeyen golcü oyuncunun transferini bu kez bitirmek istiyor.

EVERTON'DA FORMA BULMA ŞANSI ZOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Everton ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve Premier Lig ekibinde forma şansı bulması oldukça zor olan oyuncunun gönderilmesine İngiliz Kulübü'nün de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Trabzonspor yönetimi ise Niasse'yi ikna etmek için elinden geleni yapıyor.

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Trabzonspor, Everton, Akhisar, Spor

YORUMLAR (2)
RUHI-BJK: EVERTON maçlarını izledik, yetersiz gözükse de geçen seneki Everton''da golcü olmak kariyer intiharı, golcüye elverişli top gelmiyor
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