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Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Mesias, baba oldu

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın erkek çocuğu oldu.

26.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:26
Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Mesias, baba oldu
Trabzonspor 'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın erkek çocuğu oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi. Trabzonspor Kulübü olarak Messias ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzonspor, Spor

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Haberler ›› Spor ››Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Mesias, baba oldu - Spor
Yorumlar (1)
FBLİ:asıl virüs trabzonsporun kendisidir
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