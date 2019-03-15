Trabzonspor'un Cas Davası Başladı

Trabzonspor
Kulübünün, Süper Lig 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuruya ilişkin duruşma başladı. İsviçre
'nin Lozan
kentinde bulunan CAS binasında gerçekleştirilen duruşmada, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu
, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ile Ertuğrul Doğan
, yöneticiler Eda Lermi Zorer, Sertaç Güven ve avukatlar hazır bulundu.
TSİ 12.30'da başlayan duruşmanın yaklaşık 2 saat sürmesi ve kararın başka bir gün açıklanması bekleniyor.
Öte yandan, bir grup Trabzonspor taraftarı da duruşma nedeniyle CAS binasının önünde toplandı.
Trabzonspor, Spor
Kaynak: AA