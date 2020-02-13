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Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç'a verdi veriştirdi

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sayın Koç, Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa geldi. Aziz Yıldırım'da meziyet vardı, kendisinde meziyet yok. Aziz Yıldırım'da yürek vardı, kendisinde yürek yok. Aziz Yıldırım birine bir şey söylerken adını söyleyip konuşurdu ama bu arkadaşta cesaret de yok" dedi.

13.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:43

'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "Sayın Koç Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlığa geldi. Aziz Yıldırım'da meziyet vardı, kendisinde meziyet yok. Aziz Yıldırım'da yürek vardı, kendisinde yürek yok. Aziz Yıldırım birine bir şey söylerken adını söyleyip konuşurdu ama bu arkadaşta cesaret de yok. Siyaset mi yapmak istiyor yoksa Fenerbahçe'ye kulüp başkanlığı mı yapmak istiyor, onu da anlayamadım. Eğer yüreği varsa Cem Uzan gibi parti kurup siyaset yapsın, onu da yapmıyor.

"AİLE KARARI İLE FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLDU"

Hacıosmanoğlu, "Futbolda kaos yaratmak mı derdi? O da değil. Tahminim benim ailesi ona yöneticiyken futboldan uzaklaşmasını istemişti. Sonra ne hikmetse yine aile kararı ile Fenerbahçe'ye başkan oldu. Herhalde Fenerbahçe camiasını kullanmak bunlara kolay geliyor. Kendi menfaatleri adına kendi grubunu siyasete güçlü durmak için aile kararı ile başkan oldu. İsim vererek konuşun." diye konuştu.

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ali Koç'a verdi veriştirdi

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Aziz Yıldırım, Trabzonspor, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (6)
VAKADA VUNO:Fenerbahçe ali babanın çiftliği, tepe tepe kullanıyor...ee çiftlikte de türlü türlü enayi
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MERSİ MERCİ:Laf oturmuş valla cuk diye
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ADINIZI YAZIN:Sizin için yürek sadece bağırıp çağırmak, külhanbeylik, birazda koltuğunuzun ağırlığını taşıyabilseniz.
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SAZAN SARMALI....:ŞİRKETİ YÖNETEMEYECEĞİNİ BABASI ANLAMIŞ FB NİN BAŞINA DERT OLSUN DIYE GÖNDERMİŞ.
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ABBAS:Boş konuşmuşsun
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MARDİNLİ:NASIL GÜNDEME GELİRİM ALİ KOÇ YÜREK YOK ENTER :(
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