Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil'den Türkiye'ye "evde kal" mesajı
Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil Arveladze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.
15.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:29
Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) talebi üzerine gönderdiği video mesajda Arçil, "Merhaba Türkiye , bu zor günlerde ben evde kalıyorum, sen de evde kal." ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili eski futbolcu ve teknik direktör Şota Arveladze'nin ikizi olan Arçil'in mesajı, Tiflis YEE'nin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında paylaşıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Trabzonspor, Türkiye, Güncel