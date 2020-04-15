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Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil'den Türkiye'ye "evde kal" mesajı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Arçil Arveladze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.

15.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:29
Trabzonspor 'un eski futbolcusu Arçil Arveladze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü "evde kal" mesajı gönderdi.
Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) talebi üzerine gönderdiği video mesajda Arçil, "Merhaba Türkiye , bu zor günlerde ben evde kalıyorum, sen de evde kal." ifadelerini kullandı.
Bordo-mavili eski futbolcu ve teknik direktör Şota Arveladze'nin ikizi olan Arçil'in mesajı, Tiflis YEE'nin Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarında paylaşıldı. Trabzonspor’un eski futbolcusu Arçil’den Türkiye’ye ’evde kal’ mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzonspor, Türkiye, Güncel
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