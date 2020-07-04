Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Hüseyin Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı.

04.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:24
Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Hüseyin Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı.
Avusturya'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden iş adamı Hüseyin Tütüncü (60) için Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'ndeki Karaman Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Tütüncü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Tütüncü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından caminin bahçesindeki mezarlığa defnedildi.
İmamoğlu, uzun yıllardır yurt dışında yaşayan Tütüncü'nün aile fertlerine taziyelerini iletti. Trabzonspor’un eski yöneticilerinden Tütüncü son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Tütüncü, Trabzonspor, Avusturya, Güncel, Haber
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