Trabzonspor'un F.bahçe'ye Karşı Kozu İç Sahası

Süper Lig'de geride kalan 12 hafta itibariyle 4'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Trabzonspor, en çok puanı evinde oynadığı karşılaşmalarda topladı. Dış sahada oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan kaybeden bordo-mavililer, iç sahada ise 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve sadece 1 kez yenildi. Trabzonspor buna karşılık evinde 11 puan toplarken, 7 puan kaybı yaşadı. İç sahada toplanan puanlara göre bordo-mavililer sıralamada 7'nci sırada bulunurken, dış sahada topladığı 5 puanla 11'inci sırada yer aldı.

EVİNDE ÇOK ATIP, AZ YİYOR

Trabzonspor 12 haftalık bölümde attığı ve yediği gol bakımından da iç sahada daha başarılı bir performans ortaya koydu. Evinde oynadığı 6 maçta 13 gol atıp kalesinde 6 gol gören bordo-mavililer, dış sahada 6 maçta attığı 6 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor toplamda ligde bu sezon attığı 19 golün 13'ünü evinde kaydederken, kalesinde gördüğü 18 golün 12'sini ise deplasmanda yedi. Deplasmana göre iç sahada bu sezon daha başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe karşısında da iç saha avantajını kullanarak zorlu mücadeleyi kayıpsız geçmeyi planlıyor.

AĞAOĞLU'NDAN 'KARABORSA BİLET' TEPKİSİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, karaborsada bilet satıldığı yönünde mesajlar aldığını bunu araştırıp suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ağaoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Karaborsada bilet satıldığı yönünde onlarca mesaj geldi. Passolig üzerinden araştırıp suç duyurunda bulunacağız. Biz taraftar maça gelsin diye bilet fiyatlarını minimumda tutarken, bunu fırsat bilip üzerinden para kazanmaya çalışanlar olması akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.