Trabzonspor'un Fenerbahçe Maçı Biletleri Satışa Sunuldu

Trabzonspor
'un Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe
ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda 25 Kasım 2018 Pazar günü 19.00'da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şu şekilde: Platinum B: 400 TL, Platinum A/C: 350 TL, VIP Gold: 250 TL, VIP Silver: 200 TL, Kategori 1: 85 TL, Kategori 2: 75 TL, Kategori 3: 70 TL, Kategori 4: 60 TL, Kategori 5: 50 TL, Kategori 6: 35 TL.
- Trabzon
Trabzon,Fenerbahçe,Trabzonspor
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:21