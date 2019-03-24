Trabzonspor'un Golcü Üçlüsü

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SELÇUK KILIÇ - Spor Toto Süper Lig'de 43 puanla 4. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda eden Trabzonspor'un 3 forveti, skora önemli katkı yaptı.Bu sezon lig ve kupada yaptığı toplam 33 maçta 60 kez fileleri havalandıran bordo-mavili takımın gollerinin yarısına yakını Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega, Nijeryalı Anthony Nwakaeme ve Gana asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban'dan geldi.Rodallega 13, Nwakaeme 9, Ekuban da 7 kez olmak üzere üç forvet, 29 defa rakip fileleri havalandırarak takımlarının skor gücünü sağladı.En golcü RodallegaTrabzonspor'da bu sezon en golcü oyuncu Hugo Rodallega oldu.Bordo-mavili takımda daha önceki iki sezonundan çok daha iyi bir grafik sergileyen Kolombiyalı futbolcu, ligde 26 maçta 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada da 1 olmak üzere 30 mücadelede 13 gol attı.Kolombiyalı forvet, Trabzonspor'un ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Üçüncü haftada deplasmanda 2-2 biten MKE Ankaragücü maçında 1 gol atan Rodallega, 7. haftada 4-2'lik Kasımpaşa mücadelesinde 2 kez gol sevinci yaşadı.Ligin 11. haftasında 1-1 biten Bursaspor maçında takımının golünü kaydeden Rodallega, 15. haftada 3-0 kazandıkları Atiker Konyaspor, 16. haftada 2-2'lik Beşiktaş, 17. haftada da 4-1'lik galibiyetleriyle sona eren Çaykur Rizespor karşılaşmalarında 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.İkinci yarıya sessiz başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2 haftalık suskunluğunu 1-0 galip geldikleri MKE Ankaragücü maçında bozdu, daha sonra da 21. haftada İstanbul'da 3-1 yenildikleri Galatasaray mücadelesinde ve 23. haftada deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe müsabakasında 1'er gol attı.Rodallega, kupadaki tek golünü 2-1'lik galibiyetleriyle sona eren Balıkesirspor Baltok maçında kaydetti.Kolombiyalı forvetin gol attığı 10 lig maçında bordo-mavili takım, 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 21 puan topladı.Nwakaeme, gittikçe ısındıTrabzonspor'a sezon başında İsrail'in Hapoel Beer Sheva Kulübünden 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeli ile transfer edilen Anthony Nwakaeme, ligde 19 maçta 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 1 olmak üzere 23 mücadelede 9 gol kaydetti.Nwakaeme, ligde ilk olarak Trabzonspor'un 4. haftada sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol attıktan sonra 16. haftada Beşiktaş deplasmanından 2-2 berabere dönen bordo-mavili takımın 1 golünü attı.Karadeniz ekibinin 17. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşmada rakip fileleri 1 kez havalandıran Nijeryalı oyuncu, ligin son 3 haftasında İstanbul'da 2-2'lik Kasımpaşa maçında 2, Trabzonspor'un evinde Akhisarspor'u 2-1 ve deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendiği müsabakalarda da 1'er gol kaydetti.Nijeryalı oyuncu, kupada da 3-1 mağlup oldukları Ümraniyespor maçında 1 gol attı.Trabzonspor, Nwakaeme'nin gol attığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken 14 puan topladı.Yedek golcü EkubanTrabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncusu Caleb Ekuban, ligde 21 maçta 4, kupada 7 karşılaşmada 3 olmak üzere 28 mücadelede 7 gol attı.Ekuban, ligin 4. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta son 4, 14'üncü haftada Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada son 16, 15'inci haftada Medical Park'ta Atiker Konyaspor karşısında 3-0 kazanılan mücadelede son 21 dakikada forma giyerken, birer kez rakip fileleri havalandırdı.Bordo-mavili futbolcu, 90 dakika oynadığı karşılaşmalarda sadece Trabzonspor'un sahasında 4-2 kaybettiği Medipol Başakşehir maçında 1 gol attı.Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı lig maçlarında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 puan topladı.Ekuban, kupada 5-0 kazandıkları Sivas Belediyespor maçında 2, 2-1 galip geldikleri Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında ise 1 gol kaydetti.