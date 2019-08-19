Trabzonspor'un gündemindeki Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Daniel Sturridge, annesi ve menajeri olan amcasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. Golcü oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Fransız basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Sturridge'e senelik 2 milyon euro verecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1,5 milyon euro imza parası ödeyecek.