28.06.2019 12:30
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Trabzonspor'un kamp programı belli oldu

Trabzonspor

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu.

Trabzonspor 'un Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceği iki etaplı kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre; yeni sezon hazırlıkları 3 Temmuz 2019'da Trabzon'da başlayacak ve 18 Temmuz 2019'a kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde devam edecek. Daha sona iki günlük izin yapacak olan Trabzonspor, ardından 20 Temmuz 2019'da Avusturya 'ya giderek 30 Temmuz 2019'a kadar ikinci etap çalışmalarını Linz şehrinde gerçekleştirecek. Hazırlık maç programının ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.


- Trabzon
Kaynak: DHA
Trabzon , Trabzonspor , Spor

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