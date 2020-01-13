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Trabzonspor'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta

Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

13.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:23Trabzonspor'un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta

'un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

16 Ocak 2020 Perşembe günü 20.30'da Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.



Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

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