Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün tarihindeki en önemli sponsorluk ve reklam gelirlerini elde ettiğini belirterek, ticari ürün satışlarında da 2017-2018 sezonu ile kıyaslandığında yüzde 350'ye varan artışın söz konusu olduğunu söyledi.Bordo-mavili kulübün olağan mali genel kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.Kulüp başkanı Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurula, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, eski başkanlardan Mustafa Günaydın ve Atay Aktuğ, kulübün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan ve üyeler katıldı.Genel kurul, Ali Sürmen başkanlığında genel kurul divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, idari ve mali raporlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.Zengin, kulübün konsolide net borcunun 31 Ekim 2019 tarihi itibarıyla 828,9 milyon lira olduğunu belirtti.Kulübün geçen yılki konsolide net borcunun 987,7 milyon lira olduğunu anımsatan Zengin, bir yıl içinde borcun yaklaşık 160 milyon lira azaldığına dikkati çekti."Çok ciddi bir nakit girdisi sağladık"Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel kurul üyelerine seslendi.Ağaoğlu, Bankalar Birliğinin kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmasının kamuoyunda bir anlamda yeniden borçlanma gibi algılandığına işaret ederek, "Bu yeniden borçlanma değil, futbol ailesine var olan borçların yeniden yapılandırılarak bir takvim çerçevesinde ödenebilirlik imkanları dahilinde programlanmasından başka bir şey değildi." dedi.Anlaşmanın kulüplerin gelir-gider dengeleri göz önünde bulundurularak yapıldığı için kulüplere borçlarıyla karşılaştırmalı olarak da harcama için gelirlerin ancak belirli bir bölümünü serbest bıraktığını dile getiren Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Bizim gelir ve gider dengemiz göz önünde bulundurulduğu zaman 1'e 5, yani gelirimizin 5 katı borcumuz vardı. Dolayısıyla lisans talimatı uyarınca en alt limitten bize harcama yetkisi verildi veya harcama hakkı tanındı. Bu da ilk etapta 88-89 milyon lira gibi bir rakamdı yani anlamı şuydu oluşturacağınız profesyonel futbol kadrosunun gideri yıllık olarak 89 milyon lira. Ancak gelir arttıkça, içeriye nakit, para girdikçe bu oran (borç ödemeye de gittiği için bir bölümü) daha sonra yukarılara doğru çıkmaya başladı. Bunu da şu ana kadar başarabilen tek kulüp biz olduk. Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları, seyirci sayısındaki ve gelirindeki artış, ürün satışlarındaki artış ve futbolcu satışlarından elde etmiş olduğumuz gelirlerle içeriye çok ciddi bir nakit girdisi sağladık. Bu nakit girdisi oranında belirli bir bölümüyle borç kapandı ve dolayısıyla bütçe lehine değiştiği için harcama limitlerimiz de yukarıya doğru çıkmaya başladı. Tahmin ediyorum ki 89 milyon liradan bugün itibariyle 145 veya 150 milyon liraya çıkmış olması lazım. 31 Haziran tarihi itibarıyla da Bankalar Birliği ile bu anlaşmayı imzalayan ilk kulüp olduk biz."Ağaoğlu, reklam sponsorluk ve ticari ürün gelirleri ile ilgili çok hummalı bir çalışma içerisine girdiklerini vurgulayarak, "Herhalde son 10 yıllık tarihimizdeki en önemli sponsorluk ve reklam gelirlerini elde ettik. Aynı şekilde ticari ürün satışlarında da bugün gelmiş olduğumuz noktada 2017-2018 ile kıyaslandığı zaman neredeyse yüzde 350'ye varan artış söz konusu. Kombine satışları, seyirci hasılatı aynı şekilde, dolayısıyla Bankalar Birliği bu toplantıyı yapıp da bunu kulüplere deklere ettiği zaman biz zaten altı aylık yol almış durumdaydık." diye konuştu.Başkan Ağaoğlu, anlaşma gereği kulübün borçlarının Türk lirasına çevrilerek yapılandırıldığını, şu anda Trabzonspor Kulübünün bankalara yabancı para cinsinden borcu bulunmadığını söyledi.Yeniden borçlanma olmadığını yineleyen Ağaoğlu, "Yani 210 milyon lira futbol ailesine olan borcumuzu banka kapattı. Borç, futbol ailesinden bankaya transfer oldu, borç miktarında bir artış yok. Bizim bütçeden almış olduğumuz onayın dışında fazla bir borçlanma yok. Futbol ailesine olan borç 885 milyon lira ile biz yeniden yapılandırmayı imzaladık." açıklamasını yaptı."Bir kuruş paranın bir tarafa kaçma şansı yok"Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın transferinden sonra yerel basında, "Yusuf Yazıcı'dan gelecek her kuruşun takipçisi olacağız" şeklinde yazılar yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Zahmet etmenize gerek yok çünkü o paranın takipçisi Bankalar Birliği. O paranın hiçbir şekilde Trabzonspor Kulübünün kasasına veya farklı yerlere gitmesi mümkün değil. İster futbolcu satışından olsun, ister seyirci hasılatı olsun, ister ürün satışından olsun hiçbir kuruşun bir tarafa kaçma şansı yok, Bankalar Birliğine gidiyor. Bu noktaya gelmesi hoş mu? Hiç hoş, şık değil. Nasıl ki bir devletin bütçesinin IMF tarafından kontrol edilmesi o devletin ekonomisi ve ekonomik prestiji açısından hoş bir şey değilse, aynı şekilde bir kulübün bütçesinin de Bankalar Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kontrol edilmesi hiç hoş değil. Ama bu noktaya biz getirdik, bunun suçlusu biziz. Onun için kimseyi de suçlamaya hakkımız yok. Eğer o yeniden yapılandırma olmasaydı, futbol ailesine 210 milyon lira borcumuz vardı. Bir, UEFA kupalarından men cezası almıştık, UEFA kupalarına katılamayacaktık. İki, 32 tane bekleyen dosyamız vardı UEFA'da, ardından transfer yasağı ve puan silme cezası gelecekti. Oyuncuların 6 aydır ödenmemiş maaşları vardı bunun karşılığında çekecekleri ihtarla beraber bütün oyuncuların serbest kalma riski vardı. Konu bu noktaya gelmişti yani içinden çıkılmaz bir noktaya gelmişti. Onun için pek şık değil, hoş değil, prestijli değil ama yeniden yapılandırma sadece Trabzonspor açısından değil, Türk futbolunun selameti açısından, kendi kendini mali disiplinin içerisine sokamayan kulüpleri disipline eden bir uygulama belki de Türk futbol tarihindeki dönüm noktalarından birisiydi.""Lisans talimatının ciddi şekilde takipçisi olacağız"TFF'nin lisans talimatını ocak ayında yürürlüğe koymasını beklediklerini belirten Ağaoğlu, "Bu lisans talimatının bir şekilde, sebebi ne olursa olsun, bir yıl daha ertelenmesi adaletsizliğin ve haksız rekabetin önünün açılmasına vesile olur. Buna da hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Lisans talimatının ciddi şekilde takipçisi olacağız çünkü bu bir anlamda haksız rekabetin ve adaletsizliğin önünü açan bir davranış şekli, uygulama olacağı için burada sadece sahada mücadele değil, eğer böyle bir şey söz konusu olacak olursa da aynı şekilde masada da federasyonda da mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullandı.Ağaoğlu, yönetim olarak, ekonominin ve sporun doğrularını ortaya koymaya çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ekonominin doğrularını yaparken 5 ana kalem altında ifade ettiğim gibi kulübün gelirlerin artırarak ama kulübün gelirleri doğrultusunda da giderlerini azaltarak bugün bu noktaya geldik. Kulüp tarihinde son 10 yıl içerisinde ilk defa geçtiğimiz çeyrek içerisinde borsada Trabzonspor Kulübü 106 milyon lira kar açıkladı. Dün itibarıyla Trabzonspor Kulübünün İMKB'deki piyasa değeri bir önceki yıla kıyasladığımız zaman yüzde 350 oranında bir artış göstererek 490 milyon lira gibi bir değere ulaştı."Türkiye'de futbol ile alakalı hemen hemen herkesin övgüyle bahsettiği rakamları yakaladıklarının altını çizen Ağaoğlu, Trabzonspor'un, Türkiye genelinde yüzde 9 artan seyirci ortalamasını yüzde 25 arttırdığını söyledi.Ağaoğlu, seçimli genel kurulda, "Yapacağımız her çalışmayla Türk futboluna örnek olmaya devam edeceğiz." dediğini anımsatarak, "Çünkü bu kulübe yakışan o. Bu kulüp bizi bu terbiye ile yetiştirdi. Trabzonspor Kulübü, Türk futboluna yol gösterici oldu, önder oldu ve Trabzonspor sayesinde biz bu ülkede, en azından bu ülkenin spor aleminde her zaman başımız dik dolaştık. Bizden sonra gelecek olan nesillere de böyle bir borcumuz var bizim. Trabzonspor Kulübü örnek ve lider olmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu."Yetiştirdiği futbolcuyu, rekor ücretle yurt dışına transfer eden ilk ve tek kulübüz"Başkan Ağaoğlu, Trabzonspor'un, yüzde 18 ile kadın taraftarları Türkiye'de maçlara en fazla giden kulüp olduğuna dikkati çekti.Ağaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:"Bir sene içerisinde gelirlerini (UEFA gelirlerinden ari olarak konuşuyorum) yüzde 55 oranında artıran ve yine birinci sırayı alan spor lig kulüpleri arasında tek kulüp Trabzonspor Kulübü 2018/2019 sezonu itibarıyla konuşuyorum. 2019-2020 de aynı çerçevede olacaktır. Bu konuda da lideriz. Giderini en ciddi ve keskin şekilde düşüren kulübüz. Bir defa daha ülkenin altyapısından yetiştirdiği bir futbolcuyu, rekor bir ücretle yurt dışına transfer eden şu an itibariyle ilk ve tek kulüp Trabzonspor. Bu ivmeyi de devam ettirecektir bu kulüp. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman 'her şeyi çok iyi, doğru, güzel yaptık' anlamında söylemiyorum, sadece ve sadece işin gereğini yapmaya çalıştık. Sadece doğruları yapmaya çalıştık, aile bütçesinden kısıp forma, kombine alan, okul ve cep harçlığından kısıp lisanslı bir Trabzonspor ürünü veya bir bilet alarak kulübe ekonomik katkıda bulunan, bu kulübe gönül vermiş milyonlarca taraftarın hakkını koruyarak ve onların özlediği başarının ışıklarını onlara göstermek uğruna yapmış olduğumuz çalışma ve çabadır. Bütün bunlar yapılırken ne en ufak bir serzenişimiz oldu ne bir 'of' çektik ne de bir 'ah' dedik. Çünkü bizi bugünlere getiren, başımızı omuzlarımızın üzerinde bu ülkede dik taşıyarak dolaşmamızı sağlayan, bize bu gururu, bu kimliği veren bir kulübe şartlar ne olursa olsun hizmet bizim boynumuzun borcuydu. Layıkıyla bunu yerine getirmeye çalıştık, getirmeye de devam edeceğiz."Bu yıl için talep ettikleri bütçenin geçen yılla hemen hemen aynı olduğunu, artırım talepleri olmadığını dile getiren Ağaoğlu, mali genel kurulun aralık ayında yapılmasının çok anlamsız olduğunu, mayıs ayında yapılmasının daha akılcı olacağını da belirterek gerekçelerini sıraladı."75-80 milyon avroluk kadrolarla aynı yerin mücadelesini veriyorum"Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından genel kurul üyeleri görüşlerini dile getirdi.Soru ve eleştirilere yanıt vermek için tekrar söz alan Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Trabzonspor olarak oluşturduğumuz kadroya tanınan limit 20 milyon avro ve ben Trabzonspor olarak 75-80 milyon avroluk kadrolarla aynı yerin mücadelesini veriyorum. Onun taraftarı da benim taraftarım da şampiyonluk istiyor. Ben 20 milyonluk kadroyla ama onlar 80 milyon avroluk kadrolarla veriyor. O aradaki açığın kapanması için çok farklı şeylere ihtiyaç var. Oyuncularınızın daha üst performansla mücadele etme zorunluluğu var ki hepsine şükranlarımı sunuyorum, bunu yapıyorlar. Bunun olduğu yerde de darbeye bağlı ya da veya performansın üst sınırda olmasından kaynaklanan sakatlıkların olması son derece doğal. Bu boşluğu da genişletilmiş kadroyla aşmamız mümkün. O düşünceden hareketle biz bu sene kadroyu genişleterek 42 kişilik kadro oluşturduk. 'Trabzonspor yedeklerle çıktı' dendi, hayır hiçbir maça yedeklerle çıkmadık. Biz A takımımızla çıktık. Trabzonspor olarak çıktık. Onları asıl, yedek olarak kategorize edersek hatanın en büyüğünü yapmış oluruz. Bu, bu yönetimin bakış açısı, düşünce ve uygulama şeklidir. Çok doğru bir metot ve yöntem ile uygulama şekli olduğuna yürekten inanıyoruz inanmasak zaten böyle bir şeyi uygulamaya koymazdık."Başkan Ağaoğlu, kulübün menfaatleri doğrultusunda yola devam ettiklerini vurgulayarak, altyapıdaki çalışmaları aktardı.Ağaoğlu, bir delegenin, "Teknik direktör Ünal Karaman'a sahip çıkın" şeklindeki sözleri üzerine, "Ben bu cümleyi sarf edilmemiş kabul ediyorum. Görev başındaki hocama, görev başına getirdiğim üstelik 18 Süper Lig kulübü içerisinde 1,5 senedir görevine devam eden iki teknik direktörden birisi Ünal Karaman, Fatih Terim diğeri. Kulüpler 2, 3, 5 teknik direktör değiştirmişler. 'Görev başındaki hocama sahip çıkacağım', bu cümleyi kabul etmiyorum." dedi.Genel kurulda daha sonra idari ve mali raporlar görüşüldü. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetimin idari ve mali ibrası oy birliği ile kabul edildi.Kulübün şirketleri dahil 1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemini kapsayan bütçesi ise oy birliği ile 740 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.