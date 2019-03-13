Trabzonspor'un Performansından Memnun Kalmadığı İçin Gönderdiği Theo Bongonda'yı 6 Kulüp İstiyor

Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor forması giyen ve Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e transfer olan Theo Bongona'nın talipleri her geçen gün artıyor.

MAİNZ VE FRANKFURT İSTİYOR

Het Laatsite Nieuws'da yer alan habere göre, Belçika Ligi'nin önemli ekiplerinden RSC Anderlecht ve Club Brugge oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ayrıca, yine Belçika medyasında yer alan habere göre, Theo Bongonda'yı KRC Genk ve Gent'te kadrosuna katmayı planlıyor. Bilindiği üzere, oyuncuyu Almanya Ligi ekiplerinden Mainz ve Frankfurt, Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un daha önce transfer etmek istediği biliniyor.

ZULTE 5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Zulte Waregem, 23 yaşındaki Belçikalı oyuncu için 5 milyon eurodan yukarı bir ücret talep ediyor. Bu sezon Belçika ekibiyle 29 karşılaşmada forma giyen Bongonda 8 gol, 10 asist ile oynadı. 23 yaşındaki Belçikalı oyuncunun Zulte Waregem ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)