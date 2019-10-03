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Trabzonspor'un rakibi Basel'den küstah paylaşım! Türkiye haritasını böldüler

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Basel, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. İsviçre ekibinin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, Türkiye haritasının bir bölümüne yer verilmedi.

03.10.2019 17:50

Trabzonspor'un, Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk edeceği Basel, Trabzon'a hareket ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak İsviçrelilerin paylaştığı videodaki harita detayı taraftarların tepkisini çekti.

TRAKYA BÖLGESİNE YER VERİLMEDİ

Basel'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Türkiye haritasının bir bölümüne yer verilmedi. Bordo-mavili taraftarlar da Trakya bölgesinin söz konusu videoda yer almamasını küstahlık olarak yorumladı. Skandal paylaşıma onlarca yorum yapılmasına rağmen İsviçrelilerin videoyu kaldırmaması da tepkiyle karşılandı.

Trabzonspor'un rakibi Basel'den küstah paylaşım! Türkiye haritasını böldüler

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

YORUMLAR(21)
GEREDELİ:Ayıdan post gavurdan dost olmaz
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SERKAN B.:haber mi dersin yorumlar mi dersin. türklerin ne kadar geri zekali oldugu icler acisi. bölme falan yok. ikamet trabzon demek istemisler. biraz beyninizi kullanin artik Allah askina.
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SERKAN B.:istikamet olacakti
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YESİLCAM:Adamlar harita özürlü...
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:ARKADAŞLAR GÜZEL DİYOSUNUZDA KARŞIMIZDA BASEL VAR NEYİ DAĞITIYORUZ BİRAZ GERÇEKÇİ OLALIM
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FB Lİ:İT ÜRÜR KERAN YÜRÜR. BİZ ONLARI 1000 YILDIR DİKKATE ALMADIK HALENDE ALMIYORUZ.
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MEMLEKETİM:Biz hala misafirperverlik adi altinda yalakalik yapalim. Unutmayin; gevurdan dost domuzdan post olmaz.
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AYDIN:algı yap bilinç altı yüklemesi yap zamanı gelince orayı bizden ayırmaya bak ulan ateş olsanız ne olur sen spor kulübüsün bıre densiz soytarı senin haddinemi benim toprağımı bölmek dedlerin yapamadı sen mi yapacaksın ayrıca trabzonspor gaza gelipte bir tatsızlık çıkartmayın bu ayıba yenerek cevap verin aksi takdirde bunlar bir oyunda olabilir ülkemizin ceza almasını istiyor olabilirler haydi fırtına haydi karakartal haydi başakşehir vurduğunuz gol olsun benim bayrağımı taşıyan bendendir
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HAK:BUNLAR TÜRKÜN DAMARINA BASMAMAYI ÖĞRENEMEDİ ARKADAŞ LA BEBELER TRABZONA GELİYORSUNUZ HE. . . . . .
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adamlar tırabzon şehrini güstermiş
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