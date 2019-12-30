Trabzonspor'un Ünal Karaman'la yollarını ayırma nedeni ortaya çıktı

Trabzonspor'da yönetimin teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararının nedeni ortaya çıktı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun kendisini basın yoluyla eleştirmesine tepki veren Karaman'ın "Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda değilim" ifadelerini kullanmasının yönetimle yaşana gerilimde bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

Sözcü Skor'da yer alan habere göre,Süper Lig'de son 9 sezonun en iyi ilk yarı puanına ulaşan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Sezon başından beri devam eden süreçte puan kaybedilen maçların ardından özellikle yönetim kanadındaki çatlak seslere ve eleştirilere karşı dolan Ünal Karaman duygusal bir çöküntü içerisine girdi. Daha önce 'bilmediğiniz şeyler var' açıklamasını yaparak yönetimsel bir sorun olduğu mesajını net bir şekilde veren Karaman için bardağı taşıran son damla ise Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 1-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar oldu.

Konyaspor maçını tribünden takip eden ve oynanan oyundan memnun olmayan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun stat çıkışında kameralar önünde yaptığı eleştiri ipleri kopma noktasına getirdi. Başkanın memnuniyetsizliğini, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" ifadelerini kullanarak basın yoluyla dile getirmesi Ünal Karaman'da ciddi bir rahatsızlık yarattı.

"3 GÜN SONRA DUYDUM"

Başkanın, takımı ve dolaylı olarak kendisini kameralar karşısında eleştirilmesine bozulan Ünal Karaman da 6-2 kazanılan Kayserispor maçının ardından basın toplantısında adeta içini döktü. Gazetecilerin toplantıda başkanın bu sözlerini hatırlatmasına '3 gün sonra duydum evet' diyerek cevap veren Karaman, eleştirilerin özelde değil, basın yoluyla karşısına gelmesinden duyduğu rahatsızlığı net bir şekilde ortaya koydu.

Hoca ve yönetim arasındaki gerginliği tırmandıran asıl gelişme Karaman'ın açıklamalarının devamında kullandığı ifadeler oldu. Başkanın taraftar kimliğini ortaya koyduğunu belirten Karaman, "Kişilerin karakterleri, kimlikleri ve oturdukları koltuklar hiçbir zaman taraftar kimliklerinin önüne geçmiyor. Başkan, kimliğinden ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Başkan ile özel görüşmemizde bu ifadeleri kullanırsa kendisine söyleyeceğim şeyler olabilir. O yüzden her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda görmüyorum kendimi. Kapalı kapılar ardından sayın başkanla anlamak istediği konular varsa konuşuruz" dedi.

KARAMAN'IN SÖZLERİ AĞAOĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ

Karaman'ın 'Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda değilim' çıkışı yönetim ve Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu çok ciddi şekilde rahatsız etti ve iplerin kopmasına neden oldu. Yaşanan restleşmede iki tarafın da yıpranacağını düşünen Ahmet Ağaoğlu, Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

Eleştiriler karşısında Ahmet Ağaoğlu'nun kendisine sahip çıkmadığını ve yalnız bırakıldığını düşünen Ünal Karaman da ayrılığa hazır olduğunu belirtti.

Göreve devam etse bile karşılıklı sürtüşmenin ve bu tarz açıklamaların sezon içerisinde de süreceğini ve ayrılmanın en doğru karar olduğunu belirten Karaman kendisine haksızlık yapıldığını belirterek rest çekti.

"TESİSTE YATIP KALKIYORUM"

Camia içerisinde kendisini istemeyen insanlar olduğunu belirten Karaman yönetimsel destek alamamasından da şikayet etti. Basın toplantısında duygusal bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam, "Tesiste kalıyorum, tesiste yaşıyorum. Sağ olsunlar bana daire tuttular ama bir kere küçük oğlum geldiği dönemde kaldım. Onun ötesinde tesislerde yatıp kalkıyorum. Oyuncu uyandığı anda gözünün çapağını temizlerken 'günaydın' diyerek beni görüyor 'iyi geceler' dediğinde beni görüyor."

Karaman sözlerine şöyle devam etti: "Zaman zaman haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Aileme karşı haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Çocuklarıma karşı haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Hanımımdan Allah razı olsun, olmadığım dönemde hem analık hem babalık yapıyor. Bu zorluklar, bu samimiyet içerisinde insanlar mücadele etmeye çalışırken eğer siz hala 'savunmadan çıkarken top kaybediyoruz, çıkamıyoruz, oynadığımız bu değil' derseniz sırtımızı dayayacağımız yerde sırtımızı boşluğa bırakmış olursunuz"

TARAFTARLAR TESİSE AKIN ETTİ

Karaman'ın ayrılmasını istemeyen taraftarlar gece yarısı tesislere akın ederek teknik direktörlerine müthiş bir destek verirken yönetime tepki gösterdi. Özellikle sosyal medyada örgütlenen bordo mavili taraftarlar 'ÜnalHocamYanındayız' etiketiyle Türkiye gündeminde ilk sıraya girdi. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan bordo mavililerde resmi internet sitesi çöktü.Kamuoyunda oluşan baskının ardından tarafların geri adım atıp atmayacağı merak ediliyor. Trabzonspor Kulübü'nün yaşananların ardından bugün bir açıklama yapması bekleniyor.