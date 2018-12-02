Trabzonspor'un Yabancıları Durdurulamıyor

Geride kalan 14 haftada 23 gol atan Trabzonspor'da 7 yabancı oyuncu toplam 17 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yabancı futbolcular, Karadeniz ekibinin gollerin yüzde 73,91'ini kaydetti.

Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega 6 golle bordo-mavili ekibin en skorer ismi konumunda bulunurken, diğer yabancı oyunculardan Çek Filip Novak 3, Nijeryalı Anthony Nwakaeme, Gana asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban ve Arjantinli Jose Sosa ikişer kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı Ogenyi Onazi ve İranlı Vahid Amiri ise birer golle skora katkı sağladı.

Trabzonspor'da Türk oyunculardan Burak Yılmaz 5, Olcay Şahan ise 1 gol attı.

Puan katkıları büyük

Trabzonspor, 14 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanın 20'sini yabancı oyuncularının gol attığı maçlarda elde etti.

Bordo-mavililer, yabancı oyuncularının gol attığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

"Yedek" golcü

Trabzonspor'un Kayserispor karşısındaki ilk golünü atan Caleb Ekuban, yedek kulübesinden skora katkı yaptı.

Bordo-mavili takımda ilk 11'de sahaya hiç çıkamayan forvet oyuncusu, 9 maçta 156 dakika görev yaptı, 2 gol attı.

Galatasaray ve Kayserispor maçlarında birer gol atan Ekuban, 78 dakikaya 1 gol sığdırmış oldu.