Trabzonspor'un Attığı 21 Golün 15'i Yabancılardan Geldi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da goller yabancı oyunculardan gelmişti. Bordo-mavililerde önceki yılların aksine yabancı oyuncuların takıma olan katkısı da ön plana çıkmaya başladı.

KADRODA 13 YABANCI VAR

Trabzonspor, mevcut kadrosunda bulunan ve sezon başında transfer ettiği oyuncularla birlikte kadrosunda 13 yabancı isim barındırıyor. Bordo-mavililer kısıtlı ekonomik imkanlar dahilinde kadrosunda bulunan Esteban, Sosa, Kucka, Novak, Pereira, Hugo Rodallega ve Onazi gibi isimlerin yanına sezon başında Nwakaeme, Caleb Ekuban, Luis Ibanez, Majid Hosseini, Vahid Amiri ve Zargo Toure'yi dahil etmişti.

Fenerbahçe karşısında 7 yabancı ile maça başlayan bordo-mavililer, önceki sezonların aksine bu sezon elindeki yabancılardan en iyi verimi alan kulüplerin başında geliyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, kadroda yer alan tüm yabancılarına kaleci Esteban dışında şans vermiş durumda.

21 GOLÜN 15'İ YABANCILARDAN GELDİ

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası geride kalırken, bordo-mavililerin ligde attığı 21 golün 15'i yabancı oyuncularından geldi. Hugo Rodallega 6, Novak 3, Nwakaeme ve Sosa 2, Onazi ve Ekuban 1 gol atarken, yerli oyunculardan ise kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz 5 ve Olcay Şahan 1 gol kaydetti.

17 PUAN TOPLADILAR

Trabzonspor, ligde 13 hafta sonunda 5 galibiyet 4'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibinin elde ettiği 19 puanın 17'sinde ise yabancı oyuncuların büyük bir katkısı bulunuyor.