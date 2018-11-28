Trabzonspor'un Yabancılarından Büyük Katkı

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:56



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:56

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada Trabzonspor'un attığı 21 golün 15'i yabancı oyunculardan gelirken bu futbolcular elde edilen 19 puanın ise 17'sine katkı sağladılar. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da goller yabancı oyunculardan gelmişti. Bordo-mavililerde önceki yılların aksine yabancı oyuncuların takıma olan katkısı da ön plana çıkmaya başladı.KADROSUNDA 13 YABANCI VARTrabzonspor, mevcut kadrosunda bulunan ve sezon başında transfer ettiği oyuncularla birlikte kadrosunda 13 yabancı isim barındırıyor. Bordo-mavililer kısıtlı ekonomik imkanlar dahilinde kadrosunda bulunan Esteban, Sosa, Kucka, Novak, Pereira, Hugo Rodallega ve Onazi gibi isimlerin yanına sezon başında Nwakaeme, Caleb Ekuban, Luis Ibanez, Majid Hosseini, Vahid Amiri ve Zargo Toure'yi dahil etmişti. Fenerbahçe karşısında 7 yabancı ile maça başlayan bordo-mavililer, önceki sezonların aksine bu sezon elindeki yabancılardan en iyi verimi alan kulüplerin başında geliyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, kadroda yer alan tüm yabancılarına kaleci Esteban dışında şans vermiş durumda.21 GOLÜN 15'İ YABANCILARDAN GELDİSpor Toto Süper Lig'in 13. haftası geride kalırken, bordo-mavililerin ligde attığı 21 golün 15'i yabancı oyuncularından geldi. Hugo Rodallega 6, Novak 3, Nwakaeme ve Sosa 2, Onazi ve Ekuban 1 gol atarken, yerli oyunculardan ise kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz 5 ve Olcay Şahan 1 gol kaydetti.17 PUANA KATKILARI VARTrabzonspor, ligde 13 hafta sonunda 5 galibiyet 4'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibinin elde ettiği 19 puanın 17'sinde ise yabancı oyuncuların büyük bir katkısı bulunuyor.EVİNDE 14 PUAN TOPLADIEvinde son oynadığı Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer sahasında bu sezon şimdiye kadar oynadığı maçlarda 14 puan topladı. Medical Park Stadyumu'nda oynadığı 7 maçta Karadeniz ekibi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bordo-mavililer deplasmanda ise 5 puan topladı. Dış sahada oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.(Gökmen Şahin/İHA)