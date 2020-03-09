Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor Hazırlıkları Devam Ediyor
Süper Ligde 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 11 Mart Çarşamba günü karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Süper Ligde 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 11 Mart Çarşamba günü karşılaşacak Trabzonspor , hazırlıklarını sürdürüyor.
Kaynak: Dugout
Haberin Videosu :Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor Hazırlıkları Devam Ediyor
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor
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