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Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da

Trabzonspor'un 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon'a geldi.

24.08.2019 23:10 Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da
Trabzonspor'un 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon'a geldi.
THY'ye ait uçakla İstanbul'dan kente gelen Sturridge, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven, diğer ilgililer ve çok sayıda taraftar tarafından büyük bir coşku ve tezahüratla karşılandı.
Taraftarlar tarafından boyununa Trabzonspor atkısı takılan Sturridge, beraberindeki kız arkadaşıyla kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.
Sturridge'nin birkaç gün içerisinde düzenlenecek tören ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan, taraftarların yoğun ilgisi dolayısıyla futbolcunun havalimanı çıkışında güvenlik görevlileri de yoğun önlem aldı.

Türk Hava Yolları, Daniel Sturridge, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

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