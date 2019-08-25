Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da

Trabzonspor'un 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon'a geldi.

25.08.2019 01:55
Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da
Trabzonspor'un 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge, Trabzon'a geldi.
THY'ye ait uçakla İstanbul'dan kente gelen Sturridge, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven, diğer ilgililer ve çok sayıda taraftar tarafından büyük bir coşku ve tezahüratla karşılandı.
Taraftarlar tarafından boyununa Trabzonspor atkısı takılan Sturridge, beraberindeki kız arkadaşıyla kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı.
Sturridge'nin birkaç gün içerisinde düzenlenecek tören ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan, taraftarların yoğun ilgisi dolayısıyla futbolcunun havalimanı çıkışında güvenlik görevlileri de yoğun önlem aldı.
Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da

Türk Hava Yolları, Daniel Sturridge, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
02:22   Beşiktaş'ta Mario Lemina sesleri
02:22   Erol Bulut: Minimum hata ile yola devam edeceğiz"
02:22   Kemal Özdeş: Bizim için üzücü bir gece oldu
02:15   Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ardından
01:57   Ali Koç'un yüzü gülüyor
01:55   Trabzonspor'un yeni transferi Sturridge, Trabzon'da
01:48   Karabükspor hazırlık maçında Kastamonuspor'u 3 golle geçti