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Trabzonspor Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi

Trabzonspor, 2 milyon 250 bin TL'lik ileriye dönük tüm alacakların ödendiğini ve teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

30.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:51

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Öte yandan Karaman'ın ileriye dönük tüm maaşının ödendiği de ifade edildi.

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000. TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir."

69 MAÇA ÇIKTI

2018-2019 sezonun başında Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Ünal Karaman, görevde kaldığı süre zarfında 69 maça çıktı. Bu maçların 34'ünde sahadan galibiyetle ayrılan tecrübeli teknik adam, kalan maçlarda ise 17 mağlubiyet 18 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Karaman'ın takımı 127 gol atarken, kalesinde ise 90 gol gördü.

İSTANBUL'UN DEVLERİNE BOYUN EĞMEDİ

Karaman yönetimindeki Trabzonspor, iki sezondur İstanbul ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı evinde mağlup olmadı. 3 büyüklere karşı Trabzon'da 6 maça çıkan Karaman, bu maçlardan 4 galibiyet 1 de beraberlik çıkardı.

İşte Karaman'ın son iki sezonda, evinde çıktığı maçlarda İstanbul ekiplerine karşı aldığı sonuçlar:

Trabzonspor - Galatasaray : 4-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 2-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1

Trabzonspor - Galatasaray: 1-1

AYRILIĞA GETİREN SÜREÇ

1) Ahmet Ağaoğlu'nun Konyaspor maçından sonra yaptığı ve takımın performansını eleştirdiği açıklamalarına Ünal Karaman'ın içerlemesi ve bu rahatsızlığını Ağaoğlu ile paylaşması.

2) Ahmet Ağaoğlu'nun sezon başından bu yana Trabzonspor'un öne geçtiği maçlarda yaşadığı sıkıntılı performansından dolayı Ünal Karaman'ı eleştirmesi ve "Bir türlü maça koparamıyoruz" ifadeleri.

3) Trabzonspor yönetiminin içerisindeki bazı isimlerin, Ünal Karaman görevdeyken; başka teknik direktörler ile görüşmesi ve bu görüşmelerden Ünal Karaman'ın "menajerler aracılığıyla" haberinin olması.

NE OLMUŞTU?

Takımın oyununu beğenmeyen Başkan Ahmet Ağaoğlu "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz gün 6-2 kazanılan Kayserispor maçından sonra ise Karaman bu sözlere iğneli karşılıklar verdi. "Başkan bazen başkan gibi değil taraftar gibi konuşuyor" diyen Karaman "Eleştirileri üzerime alıyorum. Bunları yüzüme de söylerse ona diyeceklerim var" diyerek sinyali vermişti.

Karaman'ın bu sözleri iki taraf arasındaki ipleri kopardı. Karaman yönetime istifasını sundu. Bordo-mavili yönetim dün gece tesislerde acilen toplanıp Karaman'ın durumunu masaya yatırdı. Başkan Ağaoğlu'nun en çok da Karaman'ın "Eğer birileri kendi başarımızın altında bizi ezmeye çalışırsa onun boğazına takılırım" sözüne bozulduğu öğrenildi. Ünal Hoca'nın gönderileceği haberlerinin ayyuka çıkmasından sonra taraftarlar tesisleri bastı. Taraftarlar "Burası Trabzon, İstanbul değil!", "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" ve "Yönetim gelecek, hesap verecek!" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Yönetim hocayı ikna etmek için seferber oldu. İzmir'e gidecek olan Karaman, baskılar karşısında uçağı kaçırdı, tesislerden ayrılamadı.

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Trabzonspor Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi

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HABER YORUMLARI (68)
ULTRASLAN: Kim ne derse desin, Ünal karaman şuan türkiyenin en iyi antrenörlerinden biridir. Trabzonda olmazda başka takımda olur. Kısmet neresi ise.
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FORZA BEŞİKTAŞŞ: HAMSİ BEYİNLİLER
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HASAN: UŞAKLARI AKILLI SANARDIK AMA BUNLA GERÇEKTEN DELİYMİŞ MİLLET KÖTÜ GİDİYOR DİYE TEKNİK PATRON DEĞİŞİTİRİR BUNLAR İYİ GİDERKENE DEĞİŞTİRİYOR. . BOŞUNA DEMMEİŞLER 12 DE SONRA TRABZON KAFA DURU
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TÜRKDAY: Başariya nasil bakiyor bu millet ortada kupa yok bişey yok dördüncük ücüncülük başarisayilamaz heleki buyil
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AB: Ünal Karaman hoca taraflı tarafsız tüm spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Gidiş ve gönderiliş biçimi hiç olmamıştır. Yerine gelecek hocanın işi çok zordur özellikle yerli olursa devamlı dedikodu üretilecektir. İlk yarıdaki oyun ve puan durumuna bakılınca yarış FB-TS ve Sivasspor arasında geçecek bir gözüküyordu ancak TS bu saatten sonra şansı kalmamıştır. (Beşiktaşlıyım ama maalesef bu sene bizim takım şamp. olamaz)
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BROSSS: tabzonspor bu kafayla 50 yıl daha şampiyon olamaz
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FENERLİ: Adam gibi adamdı çok yazık oldu
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GALATASARAYLI: TÜRKİYE''DE BAŞARILI OLAN HİÇBİRŞEY CEZASIZ KALMAZ !!
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GALATASARAYLI: BAŞARIYI SADECE MAÇ KAZANMAK OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN KAYBEDİYORSUNUZ
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Z: avrupada alınan 1 puan denizli Göztepe mağlubiyetleri bu mu başarı
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