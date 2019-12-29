Trabzonspor, Ünal Karaman ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, Süper Lig'de ilk yarının son maçının ardından flaş bir karara imza attı. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre bordo-mavili takım, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Kulüp çalışanlarıyla vedalaşan deneyimli teknik adamın, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar olan alacaklarını almak şartıyla ayrıldığı ifade edildi. Karaman yıllık 4.5 milyon lira kazanıyordu.

KAYSERİSPOR MAÇINDAN SONRA NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor'un Kayserispor'u 6-2 yendiği maçın ardından konuşan Karaman, "Kamuoyu nezdinde birçok söylem, dedikodu farklı şekilde algılanabiliyor. Çalışan profesyonellerin, başkan ve yönetim kurulunun çalışıp çalışmama lüksü varsa, teknik direktörlerin ve profesyonellerin de çalışıp çalışmama gibi bir lüksü var. Profesyonelliğin içerisinde bunlar olabilen şeyler. Evet konuşulur, bu dikkate alınabilir, düşünülebilir, seçeneklerden bir tanesidir. Oyuncularla vedalaşırken bile aynı şeyleri söyleriz. Çünkü onlarda profesyonel, bizde profesyoneliz. Bizi yöneten, bize bu görevi veren insanlar yarın farklı bir düşünce ile karşımıza çıkabilir. Bizde çok kullanılır, 'gidip de dönmemek, gelip de görmemek var'. Bunlar her dönemde olabilir. Sonuçta yola gidiliyor, seyahat yapılıyor, izin isteniliyor. Bunlar sporun içerisinde olabilecek şeyler." demişti.

İŞTE ÜNAL KARAMAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı 71 maçta 36 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor bu sezon 17 maçta topladığı 32 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.