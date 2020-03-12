Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
12.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:40
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 19. hafta erteleme maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı. Trabzonspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.
Öte yandan, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un da çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği kaydedildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 19. hafta erteleme maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı. Trabzonspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.
Öte yandan, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un da çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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