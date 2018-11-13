Trabzonspor ve Bursaspor Pfdk'ya Sevk Edildi

Alınan sevk kararları şu şekilde:
1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 09.11.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 10.11.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- BURSASPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BOLUSPOR Kulübü teknik sorumlusu SAİT KARAFIRTINALAR'ın 10.11.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu FUAT ÇAPA'nın 11.11.2018 tarihinde oynanan TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALİ DERE'nin 11.11.2018 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- PENDİKSPOR Kulübü'nün 10.11.2018 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF
2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü OKTAY DERELİOĞLU'nun 10.11.2018 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR-KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- MANİSASPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ONUR GÜNEŞ ÇAKIR'ın 11.11.2018 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 10.11.2018 tarihinde oynanan HEKİMOĞLU TRABZON-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- YOMRASPOR Kulübü'nün 10.11.2018 tarihinde oynanan YOMRASPOR-ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- ŞİLE YILDIZSPOR Kulübü futbolcusu ZEKERİYA KACAROĞLU'nun 10.11.2018 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- ARTVİN HOPASPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL SARI'nın 10.11.2018 tarihinde oynanan ŞİLE YILDIZSPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü futbolcusu BURHAN ARMAN'ın 11.11.2018 tarihinde oynanan ERGENE VELİMEŞESPOR-TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
20- KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu MEHMET YOZGATLI'nın 11.11.2018 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
21- GEBZESPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan GEBZESPOR-NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
22- ESENLER EROKSPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
23- BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan BERGAMA BELEDİYESPOR-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BERGAMA BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü AYKUT GÜRLER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tükürmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
24- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ YALÇIN'ın 11.11.2018 tarihinde oynanan KIZILCABÖLÜKSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
25- HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
26- BAĞCILARSPOR KULÜBÜ Kulübü'nün 10.11.2018 tarihinde oynanan BAĞCILARSPOR KULÜBÜ-KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
27- PAYASSPOR Kulübü'nün 11.11.2018 tarihinde oynanan PAYASSPOR-1461 TRABZON TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Futbol,Trabzonspor,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu