Haberler» Güncel» Haber

Trabzonspor ve Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'na yükselmeleri halinde karşılaşacakları rakipler belli oldu.

05.08.2019 15:15 Trabzonspor ve Malatyaspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'na yükselmeleri halinde karşılaşacakları rakipler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakiplerini elemesi halinde karşılaşacakları takımlar belli oldu. Trabzonspor, Sparta Prag'ı geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde Play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya) - AEK (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile oynayacak. Yeni Malatyaspor ise Sırbistan temsilcisi Partizan'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda Molde (Norveç) - Aris (Yunanistan) maçının kazananı ile oynayacak.
(İHA)

Trabzonspor, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54   Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
15:54   Adana'daki bıçakla yaralama davasına devam edildi
15:53   Altay yeni formalarını tanıttı
15:53   CÜNEYT CEBENOYAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
15:53   Trabzonspor'un forma göğüs sponsoru 3 yıl Vestel oldu
15:53   YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak
15:53   Dubai Emiri Al Maktum'dan 430 mahkuma af