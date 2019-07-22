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UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Temsilcimiz Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Sparta Prag oldu. Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı geçerse Connah's Quay Nomads-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

22.07.2019 15:05

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı ve temsilcilerimiz Trabzonspor ile Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Trabzonspor, Sparta Prag ile eşleşti. Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Malatyaspor ise Olimpija Ljubljana eşleşmesinden galip çıkması durumunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinde tur atlayan takım ile karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında salı başlayacak 2. eleme turu ilk maçları, 25 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Yeni Malatyaspor, eleme turundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak. 92 takımın mücadele edeceği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ SPARTA PRAG'IN TARİHİ

AC Sparta Prag, Çekya'nın 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden bir futbol kulübüdür. 16 Kasım 1893'te, Çekya'nın başkenti olan Prag'da kurulmuştur. Prag şehrinin en önemli iki takımından biri olarak kabul edilen Sparta Prag, maçlarını 19.416 koltuk kapasiteli Generali Arena'da oynamaktadır. Takım geride bıraktığımız sezon ligi Slavia Prag ve Viktoria Plzen'in ardından 3. sırada tamamladı.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

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