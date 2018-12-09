09 Aralık 2018, 15:23
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Trabzonspor Yabancılarıyla Zirve Yarışında

Trabzonspor Yabancılarıyla Zirve Yarışında

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, yabancı oyuncularının golleriyle zirve yarışında iddialı duruma geldi.

Ligin 13. haftasında Sosa ve Novak'ın golleriyle Fenerbahçe'yi  sahasında 2-1, ligin 14. haftasında Kayserispor'u Ekuban ile Vahid Amiri'nin  golleriyle 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, Atiker Konyaspor engelini de  Rodallega, Ekuban ve Onazi ile aştı.
Son 3 haftada 6 yabancı oyuncusunun katkısıyla 7 gol atan Karadeniz  ekibi, ligde 33 hafta sonra üç maçlık galibiyet serisi yakalarken zirve yarışında  da iddialı duruma geldi.
26 golün 20'sini kaydetti
Trabzonspor'un, geride kalan 15 haftada 26 golünün 20'sini yabancı  oyuncular kaydetti. Yabancı futbolcular, Karadeniz ekibinin gollerinin yüzde  77'sini atma başarısı gösterdi.
Kolombiyalı futbolcu Hugo Rodallega 7 golle bordo-mavili ekibin en  skorer ismi konumunda bulunurken, diğer yabancı oyunculardan Çek Filip Novak ve  Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban 3'er, Nijeryalı Anthony Nwakaeme, Arjantinli  Jose Sosa ve Nijeryalı Ogenyi Onazi ikişer kez fileleri havalandırdı. İranlı  Vahid Amiri ise bir golle skora katkı sağladı.
Trabzonspor'da Türk oyunculardan Burak Yılmaz 5, Olcay Şahan ise 1 gol  attı.
Puan katkıları büyük
Trabzonspor, 15 maçta hanesine yazdırdığı 25 puanın 23'ünü yabancı  oyuncularının gol attığı maçlarda elde etti.
Bordo-mavililer, yabancı oyuncularının gol attığı 9 maçta 7 galibiyet,  2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.
Rodallega daha golcü
Trabzonspor'un 15 haftalık periyotta en skorer ismi olan Hugo  Rodallega, geçen sezondan daha golcü performans gösteriyor.
Geçen sezon ligde oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 dakika  sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırırken, bu sezon  Burak Yılmaz'ın yokluğunda 15 maçta bin 245 dakika oynadı ve 7 gol kaydetti.
Kulübedeki golcü Ekuban
Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncu Caleb Ekuban, 3 golünü de  yedek kulübesinden sahaya girerek attı. Bordo-mavili takımda ilk 11'de sahaya hiç çıkamayan forvet oyuncusu,  10 maçta 177 dakika görev yaptı, 3 gol attı.
Galatasaray, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarında birer gol atan  Ekuban, 59 dakikaya 1 gol sığdırmış oldu.
Onazi, önceki 2 sezonu yakaladı
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de attığı golle önceki  iki sezonu yakaladı.
2016-2017 sezonunda 32 maçta 2, 2017-2018 sezonunda 21 maçta 2 gol  atan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 14 maçta aynı gol sayısına ulaştı.
Konyaspor,Trabzonspor

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