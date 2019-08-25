Trabzonspor - yeni malatyaspor: 2-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Koray Gençerler x, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Narinç xx

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx- Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx- Abdulkadir Parmak xxx (Dk.87 Avdijaj), Sosa xxx- Abdülkadir Ömür xxx(Dk.72 Yusuf Sarı x), Ekuban xxx, Nwakaeme xx- Sörloth xx(Dk.80 Mikel x)

YENİ MALATYASPOR: Farnolle xx- Özer x, Mina xx, Hadebe xx, Erkan x- Donald xx, Robin x(Dk.67 Gökhan x)(Dk.77 Eren x)- Bifouma xx, Guilherme xx(Dk.67 Chalali x), Fofana xx- Jahovic x

GOLLER: Dk.44 Abdülkadir Ömür, Dk.78 Pereira (Trabzonspor), Dk.89 Eren (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Sosa (Trabzonspor), Erkan, Jahovic (Yeni Malatyaspor)

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligde sezonun ilk galibiyetini alıp puanını 4'e yükseltti. Ligin ilk haftasını 3 puanla tamamlayan konuk ekip ise ikinci haftada Medical Park Stadı'ndan puan çıkaramadı.

4'üncü dakikada Ekuban'ın sağ kanattan pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sörloth kaleciyi çalımladıktan sonra açısını kaybetti ve pasını penaltı noktasının gerisinde bulunan Nwakaeme'ye çıkardı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Guilherme'nin ortasında savunmadan seken topla buluşan Donald'ın şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

26'ncı dakikada topla birlikte caza sahası içerisine giren Fofana penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı ancak Uğurcan meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

40'ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Sosa'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu Farnolle son anda kornere çeldi.

44'üncü dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sol çaprazından ortasına arka direkte iyi hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün kafayla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

54'üncü dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Nwakaeme'nin gelişine kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği top üstten dışarıya gitti.

63'üncü dakikada Sosa'nın savunmanın arkasına aşırtma pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Sörloth'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Farnolle kontrol etmeyi başardı.

70'nci dakikada Bifouma'nın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Fofana'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak önce savunmaya ardından da üst direğe çarparak kornere çıktı.

78'inci dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan penaltı noktası üzerine çıkardığı topu Pereira gelişine kaleye gönderdi, meşin yuvarlak Farnolle'nin sağından ağlara gitti: 2-0.

82'nci dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Pereira'nın şutunda kaleci Farnolle yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Daha sonra topu alan Ekuban'ın yerden ortasında Mikel boşta kalan meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi ancak top üstten auta çıktı.

89'uncu dakikada Erkan'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top Eren'in önünde kaldı. Onun bekletmeden altıpasın gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

90+5'inci dakikada Sosa'nın pasıyla topla buluşan Mikel ceza sahası içerisinde girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

GÖKHAN TÖRE 10 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Yeni Malatyaspor'da 67'nci dakikada oyuna giren Gökhan Töre, 77'nci dakikada rakip ceza sahası içerisinde yaşanılan pozisyon sonrası kendini yere bıraktı. Sol arka adalesini tutarak sahayı terk eden Gökhan'ın yerine Eren Tozlu oyuna dahil oldu.