Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım

Süper Ligin 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Saat 19.15'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
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2' Ekuban'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth, Farnolle'ü geçmesine rağmen topun dışarı çıkmasına engel olamadı.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic