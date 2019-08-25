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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım

Trabzonspor, Süper Ligin 2. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.15'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

25.08.2019 19:03 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım

Süper Ligin 2. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Saat 19.15'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

2' Ekuban'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth, Farnolle'ü geçmesine rağmen topun dışarı çıkmasına engel olamadı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Bifouma, Guilherme, Fofana, Jahovic


Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

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