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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

24.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:50Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor galibiyetinin ardından ligde deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan Karadeniz ekibi, pazar günü yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - TRABZON

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA

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