Haberler » Güncel » Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Haber

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

24.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:55Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor galibiyetinin ardından ligde deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Karadeniz ekibi, pazar günü yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
(İHA)

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ndan mağdur aileye yardım
16:06  Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck: "Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var"
16:01  Elazığ'da "Tarımsal Sulama Eğitimi"
16:06  Yıldızeli'nde 2 proje, ORAN tarafından kabul edildi
16:06  İBB'de işten çıkartılan işçiler 150. günde eylemlerine devam etti
24.01.2020 16:07:26