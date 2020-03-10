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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:28
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor , yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Joao Pereira ve Majid Hosseini ise takımla çalışmalarını sürdürdü.
Trabzonspor, saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor
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