Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
10.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:30
Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor , hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavililerin neşeli oldukları öğrenildi.
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına yönelik yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 14.30'da Malatya'ya hareket etti. Burada müsabaka öncesi kampa girecek olan bordo-mavili kafilede 21 futbolcu yer aldı. Tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de kafilede yer alan isimler oldu.
Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecek olmaları nedeniyle kadroda yer almadılar.
(Gökmen Şahin/İHA)
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavililerin neşeli oldukları öğrenildi.
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına yönelik yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçak ile saat 14.30'da Malatya'ya hareket etti. Burada müsabaka öncesi kampa girecek olan bordo-mavili kafilede 21 futbolcu yer aldı. Tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de kafilede yer alan isimler oldu.
Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecek olmaları nedeniyle kadroda yer almadılar.
(Gökmen Şahin/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Güncel
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