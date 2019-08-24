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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

24.08.2019 11:36 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.


Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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