03.07.2019 22:35
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda yenilenme çalışması gerçekleştirildi.
Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı.
Sakatlığı süren Ogenyi Onazi de idmanda yer almadı. Majid Hosseini ise salonda çalıştı.
Antrenmanın bir bölümünü Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu da takip etti.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Bordo-mavililerin akşam gerçekleştireceği idman, basına ve taraftara açık olacak.
Kaynak: AA
Spor

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