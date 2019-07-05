05.07.2019 21:40
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Bordo-mavili takım, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, dar alanda maç ve dayanıklılık çalışması yapıldı.
Milli takımlarda bulunan Caleb Ekuban ve John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ile Zargo Toure, antrenmanda yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi de idmana katılmadı. Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor

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