06.07.2019 13:11
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor

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