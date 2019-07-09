09.07.2019 20:15
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

- Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorTRABZON - Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

- Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
TRABZON - Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan bordo-mavililer, 18.00'de başlayan gününün ikinci antrenmanında ise pas çalışması yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA
Ünal Karaman, Trabzonspor, Sabah, Spor

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