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Trabzonspor yenilgiyi unuttu!

Trabzonspor, bu sezon 11 maçla Süper Lig'den en uzun süreli yenilgi yüzü göremeyen takım oldu.

23.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:24
Trabzonspor yenilgiyi unuttu!
Trabzonspor , bu sezon 11 maçla Süper Lig'den en uzun süreli yenilgi yüzü göremeyen takım oldu. Bordo-mavilileri, 10 maçla Galatasaray takip etti.

Korona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Trabzonspor, bu sezon oynanan 26 maçlık periyotta en uzun süreli namağlup takım olma unvanını elinde bulunduruyor. 11 maçlık yenilmezlik serisini elinde bulunduran bordo-mavilileri 10 maçlık seri ile Galatasaray takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 8 maçtır yenilgi yüzü göremeyen Antalyaspor bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de en son yenilgisini 16 Aralık 2019'da sahasında Denizlispor'a karşı 2-1'lık skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer oynadığı 11 maçta yenilmedi. Bu maçlarda Trabzonspor, 8 galibiyet 3 beraberlik elde etti. Bu tablo ile bordo-mavililer Süper Lig'de bu sezon en uzun süre yenilmezlik serisi yakalayan takım olma unvanının sahibi oldu.

Trabzonspor'u takip eden Galatasaray ise 21 Aralık 2019 'da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Bu maçın ardında 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan sarı-kırmızılılar 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray'ı ise 8 maçlık seri ile Antalyaspor takip etti. Söz konusu seride kırmızı-beyazlılar 4 galibiyet 4 beraberlik elde etti.

Evinde lider Sivasspor

Süper Lig'de mücadele eden takımlardan Demir Grup Sivasspor, evinde 13 maçtır yenilgi göremeyerek bu alanda zirveye kuruldu. Kırmızı-beyazlı ekibi 12 maçlık seri ile Başakşehir, 8 maç ile Galatasaray takip etti.

Dış sahada oynanan maçlarda da Trabzonspor 9 maçlık yenilmezlik serisi ile en uzun süre dış sahada yenilmeyen takım oldu. Bordo-mavilileri 4'er maç ile Konyaspor, Galatasaray, Antalyaspor ve Medipol Başakşehir takip etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalyaspor, Galatasaray, Trabzonspor, Spor

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