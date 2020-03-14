Trabzonspor, yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor!
Süper Lig'de bu sezon İstanbul ekiplerine karşı mağlubiyet yüzü göremeyen Trabzonspor, bu serisini yarın Başakşehir karşısında da sürdürmek istiyor.
14.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:34
Süper Lig'de bu sezon İstanbul ekiplerine karşı mağlubiyet yüzü göremeyen Trabzonspor , bu serisini yarın Başakşehir karşısında da sürdürmek istiyor.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki takımın 52 puana sahip olduğu haftada kazanan takım önemli bir avantaj elde edecek. Bordo-mavili takım bu sezon İstanbul'un 5 takıma karşı oynadığı maçlarda yenilmedi. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yakaladığı bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, İstanbul'un 5 takımı; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir ile bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda ise 19 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü
Trabzonspor, Çimşir ile yenilmedi
Trabzonspor bu sezon teknik direktör Hüseyin Çimşir ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. Karadeniz ekibi Çimşir, yönetiminde 20 puan toplayarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kazandı.
Trabzonspor'un bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:
Trabzonspor-Kasımpaşa : (1-1) - (6-0)
Trabzonspor-Fenerbahçe: (1-1) - (2-1)
Trabzonspor-Beşiktaş: (4-1) - (2-2)
Trabzonspor-Galatasaray: (1-1)
Trabzonspor-M. Başakşehir: (2-2) - TRABZON
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İki takımın 52 puana sahip olduğu haftada kazanan takım önemli bir avantaj elde edecek. Bordo-mavili takım bu sezon İstanbul'un 5 takıma karşı oynadığı maçlarda yenilmedi. Karadeniz ekibi, Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yakaladığı bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.
Trabzonspor, İstanbul'un 5 takımı; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir ile bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda ise 19 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü
Trabzonspor, Çimşir ile yenilmedi
Trabzonspor bu sezon teknik direktör Hüseyin Çimşir ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. Karadeniz ekibi Çimşir, yönetiminde 20 puan toplayarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kazandı.
Trabzonspor'un bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:
Trabzonspor-Kasımpaşa : (1-1) - (6-0)
Trabzonspor-Fenerbahçe: (1-1) - (2-1)
Trabzonspor-Beşiktaş: (4-1) - (2-2)
Trabzonspor-Galatasaray: (1-1)
Trabzonspor-M. Başakşehir: (2-2) - TRABZON
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor, Başakşehir, İstanbul, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Spor
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Spor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Spor
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Spor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar