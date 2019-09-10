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Trabzonspor, yenilmezlik serisini sürdürme peşinde

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

10.09.2019 10:16 Trabzonspor, yenilmezlik serisini sürdürme peşinde
Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.
En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan hanesine yazdırdı.
Yenilmezlik serisi 210 güne çıkacak
Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında da kaybetmemesi halinde yenilmezlik serisini 210 güne taşıyacak.
Bordo-mavililer, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra hiç kaybetmedi.
Sahasında galibiyet serisini 7 maça çıkarmayı hedefliyor
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni yenmesi durumunda sahasında galip gelme serisini 7 maça çıkaracak.
Bordo-mavililer, Medical Park'ta oynadığı son 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılarak 18 puan elde etti.
Trabzonspor, geçen sezon Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor'u 4-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Kayserispor'u 4-2, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederken bu sezon da BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

Gençlerbirliği, Trabzonspor, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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