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Trabzonspor Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu bir araya geldi

Trabzonspor Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulunun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir toplantı düzenlendi.

04.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:45 Trabzonspor Yönetim Kurulu ile İstişare Kurulu bir araya geldi
Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulunun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir toplantı düzenlendi.
İstişare toplantısına Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcıları Ertuğrul Doğan, Emin Kahraman ve Müminhan Bilgin, yönetim kurulu üyeleri Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer'in yanı sıra, eski başkanlardan Sadri Şener ile Salih Erdem, kurucu üyelerden Nizamettin Algan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve üyeleri, İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer ve üyeleri, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve üyeleri ile eski asbaşkanlardan Haşim Sayitoğlu, Ömer Gürsoy ve Erol Tuna ile eski yöneticiler ile birlikte TFF Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyükaydın ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu katıldı.
Başkan Ağaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve katılımcılarla karşılıklı olarak fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantı sonucunda, yönetim kurulunun son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin aldığı kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı.
Katılımcılar daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
(İHA)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

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