Trabzonspor Yönetimi Görev Dağılımını Yaptı

Trabzonspor
'da, 1-2 Aralık
2018 tarihlerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılan toplantıda, kısa bir açıklama yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu
, "Bu toplantı, Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırıyor. Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantımızda yer alarak kulübümüzün tarihine geçmiş oldu. Görev dağılımımızı yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Toplantıdan sonra yapılan görev dağılımı şu şekilde yapıldı:
Başkan: Ahmet Ağaoğlu Asbaşkan: Mehmet Yiğit Alp TFF
, Kulüpler Birliği ve Finanstan sorumlu Başkan Yardımcısı: Ertuğrul Doğan
UEFA VE FİFA-Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Önder Bülbüloğlu Kurumlarla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Muminhan Bilgin Genel Sayman Başkan Yardımcısı: Emin Kahraman
Genel Sekterer : Ömer Sağıroğlu 1461 Trabzon
, Altyapı Koordinatörü ve Futbol
Şube Sorumlusu: Haluk Şahin
1461 Trabzon, Altyapı Sorumlusu: Stadyum Koordinatörü: Özer Bayraktar Pazarlama ve Halkla İlişkiler
Koordinatörü: Serdar Ekrem Şirin TS Clup ve Yatırımlar Koordinatörü: Yalçın Orhan Dış İlişkiler Koordinatörü: Ahmet Fikret
Gökhan Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü: Yusuf Hayırlıoğlu Personel ve Projeler Koordinatörü: Sertaç Güven Sağlık Kurulu Başkanı: Yaşar
Kibar Güven Pazarlama ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Zafer Göktaş Genel Sekreter
Yardımcısı: Kemal Ertürk TS Clup ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya
Taraftar Sorumlusu: Tuncay Uzunal İdari işler, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu: Lokman Sadıklar Hukuk İşleri Sorumlusu: Eda Lermi Zorer
(Gökmen Şahin/İHA)
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:46