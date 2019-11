Trabzonspor Yönetimi ibra edildi

Trabzon spor Olağan Genel Kurulu'nda, 46. Dönem Yönetim Kurulu mali ve idari yönden ibra edildi.KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde yapılan Olağan Mali Genel Kurul'a, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor eski başkanlarından Mustafa Günaydın ve Atay Aktuğ'un yanı sıra genel kurul üyeleri katıldı.Trabzonspor Olağan Genel Kurulun Divan Başkanlığına, Kulüp Divan Başkanı Ali Sürmen yaptı. Gündemin okunmasının ardından, kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Zengin, bordo-mavili kulübün borçunun 160 milyon TL azalarak 31 Ekim 2019 tarihiyle 828 milyon 900 bin TL olduğunu açıkladı.Daha sonra Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Olağan Genel Kurul'da söz aldı. Ağaoğlu, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın yeniden bir borç değil, bankalara olan mevcut borçların ödenebilirlik kolaylığının sağlanması olduğunu belirterek, "Yeniden yapılandırma tamamıyla bir sene önce Aralık 2018 tarihinde Bankalar Birliği Başkanı, Federasyon Başkanı ve Süper Lig kulüplerinin yaptığı bir toplantıda gündeme geldi. Çıkış noktası şuydu; Süper Lig kulüplerinin bankalara olan borçlarının 14 milyar liranın üzerine çıktığı ve görüntü itibariyle de kulüplerin bilançolarından bu borcun hiçbir şekilde, sistem bu şekilde devam ettiği sürece ödenmesinin mümkün olmadığından hareketle Bankalar Birliği, TFF ile birlikte TFF'nin lisans talimatını yürürlüğe koyması ile birlikte kulüplerin futbol ailesine olan borçlarını üstlenerek ve ileriye dönük olarak yeniden yapılandırıp ama lisans talimatı ve yeniden yapılandırma kuralları çerçevesinde kulüplerin borçlarının sürdürülebilir bir hale getirilmesi konusunu gündeme getirdiler ve öyle bir çalışma başlatıldı" dedi."BUNU BAŞARABİLEN TEK KULÜBÜZ"Bankalar Birliği'nin bu yeniden yapılandırması yeniden bir borçlanma gibi algılandığını belirten Ağaoğlu, "Bu futbol ailesine var olan borçların yeniden yapılandırılarak bir takvim çerçevesinde ödenebilirlik imkanları dahilinde programlanmasından başka bir şey değildi. Ancak TFF'nin lisans talimatının da öncelikle yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Yani Bankalar Birliği'nin bu yeniden yapılandırmayı kulüplerle imzalamasının ilk şartı TFF'nin lisans talimatının yürürlüğe girmesi. Lisans talimatının yürürlüğe girmesi neden önemliydi, çünkü lisans talimatı uyarınca kulüplerin gelir-gider dengesi ve borç miktarı göz önünde bulundurularak kulüplere bir bütçe tahsis edilecekti. Yani aynı UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarında yapmış olduğu uygulamanın birebir aynısı. Zaten TFF UEFA'ya bu konuda bir taahhütname verdi. 'Yani sizin Finansal Fair Play kurallarınızı önümüzdeki sezondan itibaren TFF'nin lisans talimatı olarak ülkemizde uygulamaya başlayacağız' şeklinde. Burada kulüplerin gelir-giderleri göz önünde bulundurularak yapıldığı için kulüplere borçlarıyla karşılaştırmalı olarak gelirlerin ancak belirli bir bölümünü harcama için serbest bırakıyordu. Bizim gelir ve gider dengemiz göz önünde bulundurulduğu zaman 1'e 5 yani gelirimizin 5 katı borcumuz vardı. Lisans talimatı uyarınca en alt limitten bize harcama yetkisi verildi ve harcama yetkisi tanındı. Bu da ilk etapta 89 milyon lira gibi bir rakamdı. Yani oluşturacağınız futbol kadrosunun gideri yıllık olarak 89 milyon lira. Ancak içeriye nakit para girdikçe bu oran borç ödemeye de gittiği için bir bölümü, bu oran daha sonra yukarılara doğru gitmeye başladı ki bunu da şu ana kadar başarabilen tek kulüp biz olduk. Yaptığımız sponsorluk anlaşmaları seyirci sayısındaki ve gelirindeki artış ürün satışındaki artış ve futbolcu satışlarından elde etmiş olduğumuz gelirlerle içeriye çok ciddi nakit akışı sağladık. Bu gelirlerin bir kısmıyla borç kapandı ve kulüp lehine, bütçe lehine değiştiği için harcama limitlerimiz de yukarıya doğru çıkmaya başladı. Bugün 89 milyondan 150 milyon liraya çıkmış olması lazım" diye konuştu."YUSUF YAZICI'DAN GELEN PARANIN TAKİPÇİSİ BANKALAR BİRLİĞİ"Yusuf Yazıcı'nın transferinden sonra, "Yusuf Yazıcı'dan gelecek her kuruşun takipçisi olacağız" şeklinde bir yazı çıktığını vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Zahmet etmenize gerek yok çünkü oradan gelecek paranın takipçisi Bankalar Birliği. O paranın hiçbir şekilde Trabzonspor Kulübü'nün kasasına veya farklı yerlere gitmesi mümkün değil. Gelen bütün gelirler Bankalar Birliği'ne gidiyor. Çünkü gelen paranın yüzde 70'i borç ödemeye yüzde 30'u kulüp harcamalarına serbest bırakılıyor. İster futbolcu satışından olsun ister seyirci hasılatı olsun, ister ürün satışı olsun hiçbir kuruş paranın bir tarafa kaçma şansı yok. Bankalar Birliği'ne gidiyor. Bu noktaya gelmesi elbette hoş ve şık değil. Nasıl ki bir devletin ekonomisinin IMF tarafından kontrol edilmesi o devletin ekonomisi ve ekonomik prestiji açısından hoş bir şey değilse bir kulübün bütçesinin de bankalar Birliği ve Federasyon tarafından kontrol edilmesi de hiç hoş değil. Ama bu noktaya biz getirdik, suçlusu biziz onun için kimseyi suçlamaya da hakkımız yok""LİSANS TALİMATININ ERTELENMESİ ADALETSİZLİĞİ VE HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNÜ AÇAR"Lisans talimatının Ocak ayında yürürlüğü gireceğini belirten Ağaoğlu, "Uyan kulüpler yoluna devam edecek uyamayan kulüpler de onun karşılığındaki ceza neyse ona boyun eğmek zorunda kalacak. Biz de Trabzonspor kulübü olarak eğer kendimizi bu kadar disipline ettiysek, o kurallar dahilinde bu kulübün mali olarak ve idari olarak, yönetip aynı zamanda takımı zirve yarışında tutmak için gayret ettiğimiz yerde bile bile o kuralları ihlal eden kulüplerin baskı ve ısrarları neticesinde, 'Hazır değiliz, bunu bir sene daha erteleyelim, bir sene sonra yürürlüğe koyalım' dedikleri yerde burada karşılarında en büyük direnci gösterecek olan, en büyük kavgayı ve savaşı verecek olan kulüp olarak karşılarında Trabzonspor Kulübü'nü göreceklerdir. Bu konu iki açıdan önemli birincisi, ben bu disiplinin içine uyuyorum benim verdiğim yarış zirve yarışı, bir başka kulüp başkanı ben kümede kalma yarışı veriyorum ve bu disiplinin içinde kalmaya çalışıyorum benim rakibim olan takım kendine tanınan bütçenin dışına on milyon dışına çıkmış durumda. Bu lisans talimatının bir şekilde, sebebi ne olursa olsun, bir yıl daha ertelenmesi adaletsizliğin ve haksız rekabetin önünün açılmasına vesile olur. Buna da hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Bunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı."TRABZONSPOR ÖRNEK VE LİDER OLMAK ZORUNDA"Bordo-mavili takımın başkanı, Türkiye'de futbolla alakalı herkesin övgüyle bahsettiği rakamları yakaladıklarını da vurgulayarak, "Türkiye genelinde seyirci ortalaması yüzde 9 artarken Trabzonspor'un seyirci ortalaması yüzde 25 arttı. Seçimli genel kurulda, 'Yapacağımız her çalışmayla Türk futboluna örnek olmaya devam edeceğiz' demiştim. Çünkü bu kulübe yakışan o. Çünkü bu kulüp bizi bu terbiye ile yetiştirdi. Trabzonspor Türk futboluna önder oldu ve biz Trabzonspor sayesinde biz bu ülkenin spor aleminde her zaman başımız omuzlarımızın üzerinde dik dolaştık. Bizden sonra gelecek olan nesillere de böyle bir borcumuz var. Trabzonspor kulübü örnek ve lider olmak zorunda" şeklinde konuştu."MALİ GENEL KURULLAR MAYIS AYINDA YAPILMALI"Bütçe arttırma talepleri olmadığını belirten Ağaoğlu," Bizim bu yıl için talep ettiğimiz bütçe geçen yılla hemen hemen aynı. Bütçe artırım talebimiz yok. Ancak burada bir sıkıntı var, bu mali genel kurulun aralık ayında yapılması çok anlamsız. Bir bankanın ya da şirketin mali genel kurulu olur, doğrudur yıl bitiyor çünkü. Burada şunun hesabını yapmakta zorlanıyoruz. Biz bütçemizi neye göre yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsan, koy oraya 30 milyon Euro daha, büyük bir para girişi. Biraz mütevazı olalım, 'Hesabımızı da UEFA'ya göre yapalım'. Yani UEFA'ya katılalım, UEFA gelirlerine göre yapalım. Bunu tahmin etmek o kada kolay bir şey değil. Taraftarın bana sorduğu gibi, 'Bu sene şampiyon muyuz?' Nereden bileyim, Mayıs ayı gelsin hep beraber göreceğiz. 'Bütçemiz bu kadar mı' Mayıs ayı geldiğinde göreceğiz biz bunu. Dolayısıyla Aralık ayı değil de sezon bittikten sonra Mayıs ayında yapılması hem çok daha akılcı, hem çok daha mantıklı ama aynı zamanda da gerçekçi" dedi.Genel Kurul üyelerinin dilek ve temenniler bölümünde yaptığı konuşmalar sonrası Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu eleştirile cevap verdi. Daha sonra Yapılan konuşmaların ardından Trabzonspor Yönetimi Kurulu Mali ve İdari yönden ibra edildi.(İHA)