05.07.2019 14:47
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Trabzonspor yönetiminden Çaykara Belediye Başkanı Tok'a ziyaret

Trabzonspor yönetiminden Çaykara Belediye Başkanı Tok

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, İdari İşler ile Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Sadıklar'ın, Başkan Tok ile bir araya geldiği bildirildi.
Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'a destek çağrısına kayıtsız kalmayan Tok'a, yönetim kurulu üyelerinin teşekkürlerini ilettiği belirtildi.
Açıklamada, Tok'un ise Trabzonspor'un yanında olmaktan büyük gurur duyacaklarını ifade ederek, ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söylediği kaydedildi.
Ziyaretin anısına yönetim kurulu tarafından Tok'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.
Kaynak: AA
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