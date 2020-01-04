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Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyeti ile buluştu.

04.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:50 Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyeti ile buluştu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili takımda görevinden ayrılan Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen yemekte, Başkan Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.
(İHA)

Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

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