Haberler » Spor » Trabzonspor yurda döndü

Trabzonspor yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor yurda moralsiz döndü.

08.11.2019 04:11 | Son Güncelleme: 08.11.2019 04:16 Trabzonspor yurda döndü
UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor yurda moralsiz döndü.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olarak grupta iddiasını kaybeden Trabzonspor gece yarısı yurda döndü. Bordo-mavililer maçın ardından 01: 30 sıralarında Rusya'nın Krasnodar şehrinde Türk Hava Yolları (THY) ait özel bir uçak ile hareket etti. 50 dakikalık bir yolculuğun ardından Trabzon'a gelen bordo-mavili takım otobüse binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.

Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak. - TRABZON

Trabzonspor, Krasnodar, Rusya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
09:26   8 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi
09:26   Basketbol: Haftanın programı
09:22   Real Madrid efsanesi Jorge Valdano: Galatasaray çok kötü takım
09:20   Voleybol: Haftanın programı
09:18   Hentbol: Haftanın programı
09:22   Real Madrid efsanesi Jorge Valdano: Galatasaray çok kötü takım
09:00   Ersun Yanal 3 futbolcunun üstünü çizdi
08:52   Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u dağıttı
00:59   Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti!
00:13   Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 09:28:06