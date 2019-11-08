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Trabzonspor yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor yurda moralsiz döndü.

08.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:00 Trabzonspor yurda döndü
UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor yurda moralsiz döndü.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olarak grupta iddiasını kaybeden Trabzonspor gece yarısı yurda döndü. Bordo-mavililer maçın ardından 01: 30 sıralarında Rusya'nın Krasnodar şehrinde Türk Hava Yolları (THY) ait özel bir uçak ile hareket etti. 50 dakikalık bir yolculuğun ardından Trabzon'a gelen bordo-mavili takım otobüse binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.
Trabzonspor, Süper Ligin 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak.
(İHA)

Trabzonspor, Krasnodar, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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